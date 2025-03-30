مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة، زواج ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

مسلسلات رمضان 2025، عرضت اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، التي شهدت تصاعدًا كبيرًا في الأحداث عندما يهدد منصور عبد العزيز، مانحًا إياه فرصة للتفكير في زواج ابنه حازم من شهد، ابنة منصور بعدما وصله نبأ أن حازم اغتصب شهد.

إلا أن عبد العزيز يشترط وجود دليل على وجود علاقة بين حازم وشهد قبل الموافقة، فأخبره أن هناك فيديو لهما معًا، وبالرغم من ذلك فإنه لم يكن ينوي إتمام الزواج، وبدلًا من ذلك، قام بتحريض تحية على قتل عائلة منصور بالكامل مقابل مبلغ مالي ضخم.

استجابت تحية للإغراء، فتسللت إلى منزل منصور أثناء نوم العائلة وفتحت الغاز عليهم، وعند الصباح، وُجدت العائلة بأكملها قد فارقت الحياة نتيجة استنشاق الغاز.

بدأت الشرطة التحقيق في الحادثة، وسرعان ما توصلت إلى أن الحادث كان متعمدًا، مما أثار الشكوك حول تحية، فتم استجوابها، في الوقت نفسه، اجتمعت عائلة عبد العزيز بقيادته، وعرضت رقية على فارس قيادة شحنة قادمة من الخارج، لكنه رفض بسبب شكوكه في أن الشركة المستوردة ذات سمعة سيئة.

وبالفعل يكتشف فارس أن الشركة تابعة لشخص من عائلة الألفطي، وهو متورط في تهريب الممنوعات، وأخبرته ليل بهذه المعلومة، وحذرته من التعامل معهم، فقرر فارس الابتعاد عن الصفقة.

أدى ذلك إلى غضب العائلة، وخصوصًا يوسف، الذي كشف أمام الجميع أن فارس على علاقة بليل، مما أصاب عبد العزيز بالصدمة وهدد فارس، في سياق آخر، كانت الممرضة التي تعمل في عيادة الطبيب وهيب قد أخبرت ليل أنها فقدت جنينها بفعل فاعل وبالاتفاق بين إجلال والدكتور، وليس بسبب حادث أو قضاء وقدر كما كانت تظن.

غضبت ليل بشدة وواجهت عائلة فارس، وخصوصًا إجلال، التي هددتها بالقتل أمام الجميع، أما فارس، فقد أعلن بوضوح أنه اختار الوقوف إلى جانب ليل بدلًا من عائلته، مما أغضب والده والعائلة.

تحذر ليا حبيبها فارس من أن العائلة لن تتركهما بسلام، ونصحته بالابتعاد عنها، غادر فارس والدموع تملأ عينيه، بينما غاصت ليل في أحزانها ودموعها.

على الجانب الآخر، اكتشف يوسف أن رقية دفعت خالد لمغازلة والدته إجلال، وكان يمتلك تسجيلًا صوتيًا يثبت ذلك، فواجه رقية واتهمها بأنها شيطان دمر حياته، خصوصًا بعدما تم الكشف عن أن الشحنة التي كانوا يخططون لاستيرادها تحتوي على ممنوعات.

حاول يوسف خنق رقية، لكنها لم تمت، فأطلق عليها النار، وبعدما أيقن أنه لن ينجو مما فعله، قرر إنهاء حياته بنفسه، وقبل أن ينتحر، طلب من شقيقه فارس أن يتولى رعاية ابنه كريم وابنتيه من ليل، كما طلب منه ومن ليل مسامحته، ثم أطلق النار على نفسه وسقطت جثته بجوار جثة رقية.

أما عبد العزيز، فقد تم القبض عليه بتهمة التحريض على قتل عائلة منصور، وعند سماع الخبر، أصيبت إجلال بصدمة أفقدتها القدرة على الحركة، فأصبحت مقعدة على كرسي متحرك.

في النهاية، تزوج فارس من ليل، وحملت منه، واجتمعت العائلة بأكملها في عيد ميلاد ليل، حيث حضرت شقيقتها فرح برفقة زوجها عبد الله، الذي جسّد دوره الفنان محمد فراج، وهو في الحقيقة زوج بسنت شوقي التي تجسد شخصية فرح.

كما ظهرت إجلال على كرسيها المتحرك، بينما سادت أجواء السعادة والفرح في العائلة، لينتهي المسلسل بنهاية سعيدة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29

دارت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل “وتقابل حبيب”، حول محاولة رقية إقناع إجلال بضرورة الإيقاع بين ليل وفارس، وذلك عن طريق ترسيخ فكرة لدى ليل بأن هناك علاقة حب تجمع بين فرح وفارس وكذلك هناك علاقة بين فارس وكريمان.

وبناءً على ذلك، تتوجه إجلال إلى ليل وتخبرها بالأمر، مؤكدةً أن هناك علاقة بين فارس وكريمان، وأن فرح أيضًا معجبة بفارس، ينتاب ليل القلق والتوتر الشديد بعد سماع هذا الحديث خاصة أن إجلال تخبر ليل أن هذه هي فرصتها لاستعادة مكانتها في العائلة.

وفي وقت لاحق، عندما تصل فرح إلى منزل أبو العزم، يلتقي بها فارس ويتحدث معها بلطف، فتنتهز الفرصة وتصارحه بأن حالتها النفسية المتدهورة مؤخرًا ترجع إليه لأنها تحبه، لكنه يفاجئها بإخبارها أن كل معاملته الودية معها كانت بدافع الأخوة فقط، وأنه لم يشعر تجاهها بأي مشاعر عاطفية.

على الجانب الآخر، تتوجه فرح إلى شقيقتها، فتبادرها ليل بسؤال صريح عما إذا كان هناك أي علاقة تربطها بفارس، تنفي فرح الأمر تمامًا، لكن ليل تعترف لها بمشاعرها تجاه فارس، وتؤكد لها أنهما يحبان بعضهما البعض مما يصدم فرح بشدة.

وفي سياق آخر، يخبر موسى عمه منصور أن ابنته شهد قد تعرضت للاغتصاب على يد حازم، فيثور غضبًا، ويقرر معاقبتها بالضرب، لكنه في الوقت ذاته يتخذ قرارًا داخليا بتصعيد الأمر في الوقت المناسب.

أما إنجي، فترفض أي محاولات من حازم للصلح، وتصر على الطلاق منه، رغم تدخل والدها وفارس لمحاولة تهدئة الأمور.

بينما يذهب رزق ليخبر نعمة بأنه اكتشف، خلال محاولته التقدم للزواج منها، أنها ليست الابنة الحقيقية لمنصور وربيعة، فتذهب نعمة لمواجهة منصور، فيعترف لها بالحقيقة، موضحًا أنها ليست ابنته، بل هي ثمرة علاقة غير شرعية بين عبد العزيز باشا وإحدى الخادمات اللاتي كن يعملن في منزل أبو العزم، لكنه ينصحها بعدم البوح بهذه الحقيقة لأي شخص حتى يحين الوقت المناسب، ثم يذهب بنفسه إلى عبد العزيز باشا، ويدخله إلى غرفة ويغلق عليه الباب.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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