الخميس 27 مارس 2025
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وزير التعليم العالي ينعى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، فيتو

نعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه وتلامذته الصبر والسلوان.

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي

 

وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وجميع منسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق.

وقالت: “نسأل المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا”.

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