خطة وزارة الكهرباء لتأمين التيار خلال إجازة عيد الفطر المبارك.. تشكيل فرق طوارئ ولجان مرور و465 مركز خدمة وسيارات متنقلة.. ومتابعة لحظية لشكاوى الخط الساخن

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من استعداداتها لتأمين استمرارية التيار الكهربائي لعيد الفطر المبارك واحتفالات المواطنين خلال ايام الاجازات، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء واستمرارا للمتابعة المستمرة لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية وانتظام تقديم الخدمات الكهربائية على مستوى الجمهورية.

خطة وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لعيد الفطر

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح خطة عمل القطاع خلال ايام عيد الفطر المبارك، واستمرارية العمل بمراكز خدمة العملاء ومدّ ساعات العمل بها، ومتابعة المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى بمختلف أدواتها لتيسير الخدمة على المواطنين وتكثيف عمل لجان المرور والمتابعة وزيادة اعداد فرق الطوارئ وغيرها من الاجراءات فى اطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.

تعامل وزارة الكهرباء مع بلاغات المواطنين

وقدم التقرير قراءة تحليلية لما يقرب من 2,3 مليون بلاغ وطلب وشكوى قدمها المواطنون على مدار الشهور الماضية للحصول على خدمات كهربائية متنوعة وكيفية الاستجابة وسرعتها وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى، وشمل التقرير مؤشرات قياس الأداء لمنظومة التواصل مع المشتركين وتلقى الشكاوى وخدمة المواطنين، وكذلك الفرق الفنية لمتابعة تأمين التغذية ومنع التعدى على التيار والوصلات المخالفة، ومراجعة قنوات التواصل المختلفة لمنظومة الشكاوى والتي تتضمن البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء )، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين .

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح التقرير تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطوير وسائل الحصول عليها من قبل المواطنين من خلال 465 مركز للخدمة من بينهم 161 مركز مطور بالهوية البصرية على مستوى الجمهورية.

المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

واشار التقرير الى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " والخدمات التى يتم تقديمها من خلال توفير عدد 9 سيارات متنقلة يتم الدفع بها الى مختلف المناطق، والتى قدمت مايقرب من 91181 خدمة خلال الفترة الماضية بالاضافة إلى الدور الفعال فى التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والتصدي للمخالفات، وتمت الإشارة إلى الخدمات التى يجرى تقديمها إلى ذوي الهمم واطلاق برنامج للتعريف بالخدمات المقدمة لهم، واستخدام تطبيق واصل للصم والمكفوفين.

ووجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكثيف عمل فرق الطوارئ خلال فترة عيد الفطر المبارك وتشكيل مجموعة عمل فى كل شركة تكون مهمتها متابعة الأداء وسرعة الاستجابة للبلاغات، مؤكدا علي الاستمرارية فى تقديم جميع الخدمات التي يطلبها المواطن خلال الإجازة، مشيرا إلى تقارير اللجان المعنية فى الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة على مستوى الجمهورية " إنتاجا ونقلا وتوزيعا " فيما يخص الاستعداد ونحن على مشارف فصل الصيف.

شكاوي المواطنين علي الخط الساخن

وأشار إلي أنه تم تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل فى كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهرائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، موضحا تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة، مؤكدا علي اجراء عمل متابعة لحظية للبلاغات الواردة على الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة وسرعة الاستجابه لها والتعامل معها ومتابعتها.

وأضاف ن هناك إشراف مباشر من رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، فى إطار خطة العمل لتقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين تتناسب وما شهده القطاع من تطوير خلال السنوات الماضية.

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