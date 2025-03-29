السبت 29 مارس 2025
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أخبار مصر

تعليمات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة عيد الفطر

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر
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نبهت وزارة الأوقاف على مديري المديريات الإقليمية ومديري الإدارات الفرعية ومفتشي المناطق بمتابعة سائر أعمال صلاة عيد الفطر المبارك ١٤٤٦هـ، من حيث الإعداد الجيد للساحات المعتمدة، من خلال التنسيق مع المديريات الإقليمية، والإشراف المباشر على تنظيمها، وتهيئة الأجواء الإيمانية لحضور الصلاة بها، مع ضرورة الالتزام بالآداب العامة لصلاة العيد والأحكام الشرعية المتعلقة بها.

تشديد الرقابة والتنظيم لضمان إقامة صلاة عيد الفطر في أجواء إيمانية منضبطة

 

وأشارت وزارة الأوقاف أن  الشرع الشريف سعى إلى تعظيم العبادة، واحترام الوقوف بين يدي الله تعالى، كما سعى إلى صيانة المجتمع من كل ما من شأنه أن يخدِش الحياء أو يتنافى مع الذوق العام.

كما نبهت على الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بمتابعة ذلك، وتدوين أي مخالفات قد تحدث، وإرسال التقارير إلى القطاع الديني بالوزارة.

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