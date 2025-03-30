الأحد 30 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الفطر

طقس عيد الفطر المبارك،
طقس عيد الفطر المبارك، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك  ، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري،والسواحل الغربية،ومعتدلا على السواحل الشرقية  ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأحد 30- 3- 2025 بوادي النطرون

مائل للحرارة نهارا، حالة الطقس في آخر أيام شهر رمضان


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد  معتدل على السواحل الشرقية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدل كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  18

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:19
 

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