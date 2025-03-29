السبت 29 مارس 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الفطر

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
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أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رفع درجة الاستعداد بمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم التوجيه بفتح غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة وربطها المباشر بغرف العمليات المركزية بالمحافظات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أي حالات طوارئ وإرسال تقارير دورية لسرعة التدخل مع التأكيد على جاهزية معدات الإغاثة بالمخازن الفرعية والاستراتيجية والتنسيق مع أجهزة المحافظة التنفيذية طبقا لتداعيات الأحداث.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتدخلات الإغاثة من خلال مراكز  الإغاثة المنتشرة على مستوى المديريات بمختلف المحافظات، وأن مخصصات بند الإغاثة لهذا العام 2025  تقدر بما يقرب من  120 مليون جنيه، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الهلال الأحمر المصري برفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات والكوارث في المركز العام للهلال الأحمر المصري، والذي يعمل فيه مجموعة من المتطوعين المدربين  للتعامل مع الأزمات بكفاءة وسرعة، مع تخصيص فرق عمل مدربة ومجهزة على أهبة الاستعداد للتدخل  في أية أعمال إنقاذ وإسعافات أولية في أوقات الأزمات.

الهلال الأحمر المصري

وسيقوم الهلال الأحمر المصري بنشر فرق الاستجابة أثناء الطوارئ في كافة المحافظات في المساجد الكبرى وساحات صلاة عيد الفطر المبكر، وكذلك المتنزهات العامة والحدائق.

فريق التدخل السريع

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد استكمالا لجهوده المستمرة، ويتلقي فريق التدخل السريع المركزي شكاوى وانتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تمثل خطورة على النزلاء داخلها على الخط الساخن 16439 وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى، كما يتلقي الفريق البلاغات من منظومة الشكاوى  الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكاوى الحكومية الموحدة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن فريق التدخل السريع غرفة العمليات المركزية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤسسات الرعاية الاجتماعية وزيرة التضامن الاجتماعي

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