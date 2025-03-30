نشاط رئاسي حافل في شهر البركة
شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان
شهد شهر رمضان نشاط رئاسيا حافلا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط.
وأجرى الرئيس السيسي زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
واجتمع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
واجتمع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزار الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية
وأدى الرئيس السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم
واجتمع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية
وأجرى الرئيس السيسي زيارة إلى أكاديمية الشرطة
وتابع الرئيس السيسي جهود الحكومة فيما يتعلق بمبادرة "الرواد الرقميون
وحضر الرئيس السيسي حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة
وزار الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة
وشارك الرئيس السيسي في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية
واستقبل الرئيس السيسي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
واستقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الإريترية
وتسلم الرئيس السيسي أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدًا
وتابع الرئيس السيسي جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية
واستقبل الرئيس السيسي رئيس جمهورية سيراليون كما شهد الرئيس السيسي احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر.
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