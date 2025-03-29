مريض كلى يشتكي لوزير الصحة في المنيا: كأننا تلاميذ ابتدائي

عبر عدد من مرضى وحدة الغسيل الكلوي عن استيائهم من سوء معاملة الأمن الإداري في إحدى مستشفيات المنيا، خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمحافظة المنيا.

وقال أحد المرضى: "يتم التعامل معنا كأننا تلاميذ في ابتدائي، والأمن لا يتعامل بشكل جيد".. وقد أثارت هذه الشكوى استجابة الوزير الذي أكد أهمية تحسين التعامل مع المرضى.

ورد الدكتور عبدالغفار قائلًا: "الأمور تغيَّرت الآن.. نحن بصدد تطبيق نظام جديد يهدف إلى الالتزام من قبل المريض وتقديم خدمة فعالة له، والأمن الإداري له دور تنظيمي، ويجب أن يكون هناك نظام يضمن راحة الجميع."

وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الوزارة لتحسين بيئة الرعاية الصحية وتوفير تجربة إيجابية للمرضى في جميع المنشآت الصحية في المنيا.

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