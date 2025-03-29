محافظ الجيزة يتابع استعدادات استقبال عيد الفطر

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، مدى جاهزية الأحياء والمراكز والمدن، والتأكد من انتظام الخدمات وتوافر الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين خلال العيد.

متابعة الاستعدادات الميدانية في الجيزة

اطمأن المحافظ على تجهيز ساحات الصلاة في مختلف الأحياء والمراكز، كما تابع حالة الطرق الرئيسية والمحاور المرورية لضمان سيولة الحركة خلال فترة العيد، وشدد على تكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، بالإضافة إلى مواجهة أي إشغالات أو تعديات قد تعيق حركة المواطنين.

كما أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني المستمر والتنسيق مع الجهات المعنية لتلافي أي طوارئ وضمان انتشار فرق العمل والدوريات طوال اليوم للحفاظ على النظام العام.

إجراءات فورية لضبط مخالفات البناء

وخلال جولته، تابع المحافظ ضبط حالات بناء مخالف في عدد من المناطق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وشملت:

مخالفة في مركز ومدينة أوسيم حيث تم ضبط شدة خشبية لسقف بأحد العقارات، وأمر المحافظ بإزالتها فورًا ومصادرة المعدات والمواد المستخدمة.

مخالفة في طريق اللبيني بكرداسة حيث تم إزالة غرفتين وسور خارج الحيز العمراني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



تحسين المظهر الحضاري والاستعداد للاحتفالات

كما تابع محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتجميل مدخل مدينة البدرشين والشوارع الرئيسية بها، ضمن الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ووجه بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال، لا سيما في قرية نزلة الشوبك، لإضفاء لمسة جمالية على المدينة وتحسين صورتها الحضارية.

رفع المخلفات والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين

شدد المحافظ على سرعة رفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع في أحياء إمبابة، المنيرة الغربية، العمرانية، الطالبية، ومراكز أطفيح، الواحات البحرية، العياط، الصف، كما وجه بتوفير صناديق جمع القمامة للحفاظ على أعمال التطوير.

وكلف المحافظ السكرتير المساعد للمحافظة، محمد مرعي، بمتابعة النقاط الساخنة التي تتكرر بشأنها شكاوى المواطنين، لضمان إزالة أسبابها بشكل نهائي ووضع حلول دائمة لها.

تعزيز استخدام التكنولوجيا في إدارة الطوارئ

أكد محافظ الجيزة أهمية الاستفادة من الأجهزة الحديثة في مركز السيطرة لتحقيق أقصى استفادة منه، لا سيما في توفير خدمات الطوارئ، وتأمين المرافق العامة، وإدارة الأزمات لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان سرعة التعامل مع أي أحداث طارئة أو بلاغات خلال العيد.

بهذه الجهود، تسعى محافظة الجيزة إلى ضمان راحة وسلامة المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، من خلال تعزيز النظافة، تحسين المظهر الحضاري، وإحكام السيطرة على المخالفات، لتحقيق بيئة آمنة ومنظمة خلال العيد.

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