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الأوقاف: تجهيز 6000 ساحة لأداء صلاة العيد في القاهرة والمحافظات (صور)

ساحات صلاة عيد الفطر
ساحات صلاة عيد الفطر المبارك

تواصل وزارة الأوقاف تجهيز أكثر من ٦٠٠٠ ساحة بخلاف المساجد الكبرى في مختلف المحافظات، لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط التنظيم وتوفير الأجواء الإيمانية المناسبة.

تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك 

وأكدت الوزارة أن الاستعدادات تشمل تجهيز الساحات بالمصليات المناسبة، وتوفير أماكن مخصصة للنساء، مع تأكيد أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للصلاة. كما تم تكليف فرق من الأئمة والخطباء بالإشراف على الساحات وإلقاء خطبة العيد، بما يعزز من روحانية المناسبة ويؤكد على القيم الإسلامية السمحة.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية لضمان انسيابية الحركة وتنظيم دخول وخروج المصلين بسلاسة، مع توفير فرق إشرافية لمتابعة الترتيبات ميدانيًّا.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الأوقاف جموع المصلين إلى الالتزام بالآداب العامة لصلاة العيد، والتبكير إلى الصلاة، واصطحاب الأطفال بطريقة منظمة، وتجنب الزحام، بما يسهم في إتمام الشعائر في أجواء من السكينة والخشوع.

وأكدت الوزارة أن عيد الفطر المبارك فرصةٌ لتعزيز الروابط المجتمعية، ونشر قيم المحبة والتسامح، داعية الجميع إلى استثمار هذه المناسبة في ترسيخ معاني الأخوة والتواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع.

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