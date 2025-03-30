الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

الشرع يتلقى برقية تهنئة من ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الفطر

الشرع،فيتو
الشرع،فيتو

تلقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع برقية تهنئة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، بمناسبة عيد الفطر.

وأعرب ولي العهد السعودي في برقيته عن "أبلغ التهاني وأطيب الأماني بموفور الصحة والسعادة للرئيس الشرع بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات".

 

وذكر القاضي الشرعي الأول بدمشق، يوم أمس السبت، أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد.

بينما أعلنت المملكة العربية السعودية أن اليوم الأحد 30 مارس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

كما رحبت الخارجية السعودية بإعلان تشكيل الحكومة السورية وأعربت عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأكدت الوزارة تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في المجالات كافة.

وأعربت وزارة الخارجية عن تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها ورخائها.

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الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع الرئيس السوري محمد بن سلمان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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