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خارج الحدود

بقوة 7.1 ريختر، زلزال تونجا يهدد بتسونامي

مقياس ريختر،فيتو
مقياس ريختر،فيتو

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر منطقة قريبة من تونجا، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي في هذه الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ. وفق وكالة "فرانس برس".

 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب منطقة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي الجزيرة الرئيسية في ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين (أواخر يوم الأحد بتوقيت شرق أستراليا).

وأصدر المركز الأمريكي للتحذير من تسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا يفيد بإمكانية تشكّل أمواج خطيرة على السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل تونجا".

وسمعت صفارات الإنذار من تسونامي بعد الزلزال الذي وقع الساعة 1:18 صباحًا، مما دفع السكان إلى التوجه إلى المناطق الداخلية، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار. وفق "أسوشيتد برس".

 

وتونجا دولة تقع في بولينيزيا، وتتكون من 171 جزيرة، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلًا عن 100 ألف شخص، يعيش معظمهم في جزيرة تونغاتابو الرئيسية.

وتبعد أكثر من 3500 كيلومتر عن الساحل الشرقي لأستراليا.

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