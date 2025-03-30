بقوة 7.1 ريختر، زلزال تونجا يهدد بتسونامي

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر منطقة قريبة من تونجا، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي في هذه الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ. وفق وكالة "فرانس برس".

Tsunami sirens after 7.1 Earthquake in Tonga, people are moving inland or to higher ground. pic.twitter.com/3H1gcIlP42 — Disasters Daily (@DisastersAndI) March 30, 2025

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب منطقة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي الجزيرة الرئيسية في ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين (أواخر يوم الأحد بتوقيت شرق أستراليا).

وأصدر المركز الأمريكي للتحذير من تسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا يفيد بإمكانية تشكّل أمواج خطيرة على السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل تونجا".

وسمعت صفارات الإنذار من تسونامي بعد الزلزال الذي وقع الساعة 1:18 صباحًا، مما دفع السكان إلى التوجه إلى المناطق الداخلية، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار. وفق "أسوشيتد برس".

وتونجا دولة تقع في بولينيزيا، وتتكون من 171 جزيرة، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلًا عن 100 ألف شخص، يعيش معظمهم في جزيرة تونغاتابو الرئيسية.

وتبعد أكثر من 3500 كيلومتر عن الساحل الشرقي لأستراليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.