مطران الأرمن الأرثوذكس ناعيا الأنبا باخوميوس: مثالًا يُحتذى به في إخلاصه وصدقه

نعى الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية، الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري.

وقال مناتسكانيان: "قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نودع ببالغ الحزن وبثقة في القيامة، نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري، الذي أمضى 70 عامًا في خدمة الكنيسة والوطن، وكان مثالًا يُحتذى به في إخلاصه وصدقه وتعاليمه الروحية العميقة، التي قدمها لشعبه ولعائلة الكنيسة بكل فرح وتواضع. نعرف تمامًا مكانته السماوية كشفيع لنا بين صفوف القديسين".

وأضاف:"نصلي إلى الله أن يمنح عزاءً سماويًا لشعبه ولكم، وبالنيابة عن نفسي وعن طائفة الأرمن الأرثوذكس في جمهورية مصر العربية، وعن المجلس الملي في القاهرة والإسكندرية، وعن الشمامسة والقساوسة والرهبان والشعب، نتقدم بأحر التعازي لقداستكم، ونسأل الرب أن يُعطيكم عزاءً سماويًا".

ونعى المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الرثوذكسية، الذي وافته المنية اليوم الأحد، عن عمر يناهز 90 عامًا، الأنبا باخوميوس هو مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، وتوفى بعد حياة حافلة بالعطاء للكنيسة والوطن.

وفاة الأنبا باخوميوس شيخ المطارنة

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "الأحد ٣٠ مارس ٢٠٢٥م.. ٢١ برمهات ١٧٤١ش. نياحة نيافة الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".

وتابع المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نعيه قائلًا: "رقد في الرب شيخًا وشبعان أيام، منذ قليل، شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقائمقام البطريرك نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بعد حياة حافلة بالعطاء للكنيسة والوطن، عن عمر قارب ٩٠ سنة، وخدم خلالها الكنيسة لأكثر من ٧٠ سنة خادمًا وشماسًا مكرسًا وراهبًا وأسقفًا ومطرانًا، منها حوالي ٥٤ سنة في خدمة الرعاية الأسقفية".

الكنيسة الأرثوذكسية تنعي الأنبا باخوميوس

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "ولد الأب الجليل المتنيح يوم ١٧ ديسمبر ١٩٣٥، وترهب في دير السريان بوادي النطرون، باسم الراهب أنطونيوس السرياني يوم ١١ نوفمبر ١٩٦٢، وسيم أسقفًا يوم ١٢ ديسمبر ١٩٧١ وسيم معه المتنيح الأنبا يوأنس مطران الغربية السابق، وكانا باكورة سيامات مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث عقب أقل من شهر من تجليسه على كرسي مار مرقس الرسول. ونال رتبة مطران يوم ٢ سبتمبر عام ١٩٩٠. كما تولى لمدة ثمانية شهور (من ٢٢ مارس وحتى ١٨ نوفمبر ٢٠١٢) مسؤولية قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد اختياره ليكون قائمقام البطريرك، حيث أدار هذه الفترة بحكمة واقتدار نال على إثرها شهادة جميع المتابعين داخل مصر وخارجها. تربى على يديه أجيال من الخدام صار العديد منهم كهنة ورهبان وأساقفة، أبرزهم قداسة البابا تواضروس الثاني أطال الله حياته.. وسنوافيكم تباعًا بكافة ترتيبات تجنيزه".

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