الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في حلوان

حريق يلتهم محتويات
حريق يلتهم محتويات شقة سكنية داخل عقار بمنطقة حلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق شقة سكنية داخل عقار فى حلوان.

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تلقت غرفة عمليات نجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى حلوان وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق فيما اصيب شخص باختناق والتهمت النيران محتويات الشقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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