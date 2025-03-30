الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

دون إصابات، السيطرة على حريق في إحدى القرى السياحية بالغردقة (صور)

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يتابع الحريق، فيتو

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، نجاح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، في السيطرة على حريق نشب في إحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة.


وأشار المحافظ، إلى أنه فور تلقي إخطار يفيد باندلاع النيران داخل أحد القرى السياحية بالغردقة، على الفور انتقلت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف وجميع قيادات المديرية لموقع الحادث، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون أي مصابين أو خسائر بشرية.


وجه محافظ البحر الأحمر، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لمعرفة أسباب الحريق، مشددًا على مواصلة عمليات التبريد، مشيدًا بجهود وسرعة انتقال كافة الجهات المعنية.

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محافظ البحر الأحمر امن البحر الاحمر القري السياحية مدينة الغردقة

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