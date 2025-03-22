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رياضة

اتحاد الكرة: لائحة كأس مصر لا تحدد مواعيد لطلب حكام أجانب

مصطفى عزام،فيتو
مصطفى عزام،فيتو

أكد الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن لائحة مسابقة كأس مصر لا تتضمن بنودًا أو أي مواعيد محددة لطلب حكام أجانب نظرًا لطبيعة المسابقة وعدم معرفة المتأهلين مسبقًا للدور التالى.


وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم أن الالتباس الذي حدث فيما يتم تناوله بخصوص طلب نادي سيراميكا لحكام أجانب لإدارة مباراته مع الزمالك في الدور قبل النهائي بسبب الخلط بين لائحة مسابقة دوري القسم الاول التى يتم إدارتها من خلال رابطة الأندية وتتضمن بندًا ومواعيد محددة لطلب الحكام الأجانب، وبين لوائح المسابقات الأخرى التى يديرها الاتحاد  .


واختتم الدكتور عزام بالإشارة أن طلب نادي سيراميكا ورد إلى الاتحاد يوم ١٦ مارس الحالي وتم الاستجابة للطلب باعتباره وارد من أحد الناديين المتباريين وقيامه بسداد الرسوم المقررة ووصوله فى موعد مناسب يتيح العمل على تلبيته.

 

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك مع سيراميكا المقرر له الجمعة المقبل الموافق 28 مارس الجاري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.


جاءت موافقة الاتحاد بناءً على الطلب المقدم من نادي سيراميكا وتسديده نفقات استقدام الطاقم الأجنبي.


وكلف الاتحاد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب الذي جاء قبل أسبوع كامل من إقامة المباراة وإيداع المتقدم بالطلب تكاليف استقدامه لدى الاتحاد.

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