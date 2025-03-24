أحمد الكأس يكشف استعدادات منتخب 2008 لبطولة الأمم الأفريقية

صرح أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008, أن تحضيرات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية جيدة، حيث تم الحرص على إقامة أكثر من معسكر تحضيري خلال الفترة الأخيرة وتحديدا منذ انتهاء بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في المغرب مؤخرا.

وقال أحمد الكاس خلال تصريحات للموقع الرسمي للكاف: كان هناك أكثر من مباراة ودية واحتكاكا قويا لنا ونجحنا من خلالها في تجربة العديد من العناصر التي كنا نتابعهم بهدف ضخ دماء جديدة داخل صفوف الفريق وتحقيق أقصى استفادة من القائمة التي وقع عليها الاختيار والتي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتابع: الجيل الحالي يعلم جيدًا بأنه على موعد مع كتابة تاريخ جديد له يضاف إلى إنجازات "الفراعنة" والمنافسة لن تكون سهلة مع المنتخبات المشاركة على حصد اللقب والتأهل إلى كأس العالم ’ ولهذا عقدت أكثر من جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل التأكيد على أهمية هذه المرحلة وضرورة المنافسة بقوة وأن يكون العمل بجهد كبير من أجل تفادي أي أخطاء حدثت والتركيز بشكل قوي في منافسات البطولة.

وأكمل: كرة القدم الافريقية في تطور مستمر وهذا شيء يسعدني كثيرًا لأن هذا التطور يساهم بشكل عام في قوة المنافسة بجميع البطولات سواء فيما يخص الأندية أو المنتخبات،وفي رأي الشخصي أن التطور بدأ يأتي بثماره بشكل كبير في الآونة الأخيرة من خلال رؤية العديد من اللاعبين داخل القارة الأفريقية انضموا إلى فرق أوروبا بل أصبحوا يمثلوا عناصر أساسيًا داخلها لدرجة أن غيابهم أصبح مؤثرًا بشكل كبير على مردود هذه الأندية.

وأوضح: المنتخبات المصرية بمختلف أعمارها عندما يشارك في أي بطولة يكون هدفها الأول هو حصد اللقب.

واستكمل: أعلم جيدا قوة المنافسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة في ظل تواجدنا في مجموعة تضم منتخبات بوركنيا فاسو وجنوب أفريقيا والكاميرون وجميعهم منتخبات قوية ولها باع كبير في القارة الأفريقية ولكننا درسنا كل منتخب بشكل جيد من أجل معرفة نقاط القوة والضعف والعمل على تحقيق الفوز في كل مباراة.

واختتم: الجماهير المصرية تكون دائمًا على الموعد وهي بمثابة الدافع الأقوى والأبرز في تحقيق البطولات وأتمنى مساندتهم لنا في مشوار البطولة كما اعتدنا منهم على مدار السنوات الماضية.

ويخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، وديتين خلال الفترة المقبلة أمام منتخبي ليبيريا وتنزانيا يومي 15 و18 من شهر مارس الجاري، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها المغرب بداية من نهاية الشهر الجاري وحتى 19 أبريل المقبل.

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