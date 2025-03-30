ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى 1.7 ألف شخص

ذكرت وكالة "شينخوا" اليوم الأحد، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار يوم الجمعة الماضية ارتفع إلى 1700 قتيل، و3400 شخص مصاب وفقدان 300 آخرين.

ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار

ومن جانبها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هزة ارتدادية بقوة 5.1 درجة ضربت منطقة على بعد 13 ميلا شمال غرب ماندالاي في ميانمار.

وقضى الكثير من سكان ماندالاي البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة الليل في الشوارع، إما بسبب تشريدهم بسبب الزلزال، الذي هز أيضا تايلاند المجاورة أو بسبب قلقهم من أن الهزات الارتدادية المستمرة قد تتسبب في انهيار الهياكل غير المستقرة.

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