زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب إقليم أتشيه الإندونيسي

زلزال فى إندونيسيا، أعلنت الوكالة الوطنية للجيوفيزياء والأرصاد الجوية الإندونيسية (BMKG) عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة آتشيه شمال سومطرة اليوم الأحد.

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مراصد الوكالة، فقد وقعت الهزة الساعة 09:58 بالتوقيت المحلي (05:58 توقيت غرينيتش)، على عمق 10 كيلومترات بعد 87 كم شمال شرق مدينة سابانج.

وأكدت الوكالة في بيان رسمي أن مركز الزلزال كان داخل اليابسة، مما يقلل من احتمالية حدوث أمواج تسونامي، وهو ما طمأنت إليه السلطات المحلية والسكان مباشرة بعد رصد الهزة.

وبحسب مصادر محلية، فقد شعر السكان بالهزة في عدة مناطق، لكن لم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار بشرية أو مادية، حيث لا يزال فريق إدارة الكوارث يقوم بعمليات التقييم الميداني.

وتجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا، التي تقع ضمن ما يُعرف بـ"حزام النار" في المحيط الهادئ، تشهد نشاطا زلزاليا متكررا بسبب موقعها الجيولوجي عند تقاطع عدة صفائح تكتونية نشطة.

وتعد آتشيه من أكثر المناطق عرضة للهزات الأرضية، حيث شهدت في الماضي زلازل مدمرة، أبرزها زلزال وتسونامي عام 2004 الذي خلف آثارا كارثية.

وتواصل السلطات الإندونيسية تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وبرامج التأهب للكوارث في المناطق المعرضة للخطر، في محاولة لتقليل المخاطر المحتملة في حال حدوث هزات عنيفة مستقبلا.

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