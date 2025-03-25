محافظ بني سويف يفتتح توسعة طريق العواونة ويتابع انتظام الدراسة بإهناسيا

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشروع رفع كفاءة وتوسعة وإعادة رصف طريق اهناسيا/ العواونة، والذي نفذته مديرية الطرق والنقل بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه، ويبلغ طوله 2 كم، يأتي ذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، في إطار احتفالاتها بعيدها القومي في مارس 2025م.

محافظ بني سويف يفتتح توسعة طريق العواونة

وخلال الزيارة، استعرض وكيل وزارة النقل ببني سويف، مستجدات الموقف التنفيذي لخطة الرصف للعام 2024/2025 في دائرة الوحدة المحلية، التي تشمل 9 طرق وشوارع بإجمالي أطوال 8.6 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه، وتشمل الخطة طرقًا مثل العواونة المماليك، خورشيد طما، المفتش طيور، جمال عبد الناصر، طريق ومدخل قاي، شاويش، داير الناحية، وشارع المدارس، ما يعكس زيادة بنسبة 30% عن خطة العام المالي 2023/2024، التي تضمنت 9 عمليات رصف بإجمالي 4.8 كم.

جاء ذلك ضمن زيارة المحافظ لمركز ومدينة اهناسيا، في إطار برنامج افتتاح المشروعات بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وضمن خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتسريع وتيرة التنمية في الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. رافق المحافظ خلال الزيارة: النائب علي بدر عضو مجلس النواب، أحمد علاء رئيس مركز ومدينة اهناسيا، ناصر فراج وكيل وزارة النقل، أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، نبيلة سيد مدير تعليم اهناسيا، وأحمد عبد الصمد نائب رئيس المدينة.

محافظ بني سويف يتابع انتظام الدراسة بإهناسيا

كما تفقد المحافظ مدرسة كوم الرمل البحري الابتدائية المشتركة، التي تضم 12 فصلًا دراسيًا وتستوعب أكثر من 500 تلميذ وتلميذة، منهم 70 في مرحلة رياض الأطفال، وأوضحت وكيلة الوزارة أن المدرسة تتكون من مبنيين: أحدهما قديم مكون من 3 طوابق يضم فصولًا دراسية ومكاتب وإدارات وحجرات للأوساط والمعلمات، بينما يتكون المبنى الجديد من 5 طوابق تشمل قاعات رياض أطفال، حجرات أخصائيين، مكتبة، معمل حاسب، وطبيب، كما تفقد مدرسة خاتم المرسلين الإعدادية المشتركة التي تضم 9 فصول دراسية وتستوعب 268 طالبًا وطالبة، ويقوم بالتدريس لهم 12 معلمًا.

وفي إطار تواصله مع المواطنين، استمع محافظ بني سويف لمطالبهم واحتياجاتهم، خاصة في مجالات الرصف، مياه الشرب، الصرف الصحي، وأعمال الإنارة بقرى الوحدة المحلية للعواونة، ووعد المحافظ بدراسة هذه المطالب والعمل على توفير الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما اطمأن المحافظ على سير العملية التعليمية خلال تفقده لبعض الفصول الدراسية، حيث تابع شرح المدرسين في الفصول، بالإضافة إلى تفقد معرض الصحافة والأنشطة المدرسية، وأكد على ضرورة المتابعة الدورية لحضور وغياب الطلاب، تحقيق الانضباط داخل المدارس، وتنفيذ خطة تدريس المناهج، كما وجه بمتابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها لضمان بيئة تعليمية مناسبة.

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