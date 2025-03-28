نشوب حريق في مصنع للنجف والكريستال بالمنطقة الصناعية ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف على حريق اندلع داخل أحد المصانع المتخصصة في تصنيع النجف والكريستال بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

حريق مصنع النجف ببني سويف

وتنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توجه اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، لمتابعة الإجراءات المنفذة للسيطرة على الحريق، يرافقه رئيس مدينة بني سويف، فيما قامت قوات الحماية المدنية بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المصانع والمباني المجاورة.

وأكد السكرتير العام المساعد ببني سويف، أنه، فور تلقي مركز السيطرة الموحد للطوارئ بديوان عام المحافظة بلاغًا بالحريق، تم التحرك الفوري إلى الموقع، وفصل المرافق عن المصنع، واستدعاء سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق في أسرع وقت ممكن، ما أدى إلى الحد من الخسائر التي اقتصرت على تلفيات مادية بالمصنع.

السيطرة على حريق ببني سويف

وشهد موقع الحريق تواجد اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، يرافقه نائبه "الحكمدار"، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، لمتابعة أعمال الإطفاء وضمان السيطرة على الموقف بأقل خسائر ممكنة.



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