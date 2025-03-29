مصرع سيدة ألقت بنفسها من الطابق الثالث إثر مشاجرة مع زوجها في الوراق

لقيت سيدة مصرعها أثر إلقائها بنفسها من الطابق الثالث بمنطقة الوراق، بعد مشاجرة مع زوجها.

سيدة تنهي حياتها فى الوراق إثر مشاجرة مع زوجها

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط سيدة من عقار في الوراق، وانتقل رجال المباحث الى مكان البلاغ.

وكشف الفحص بأن السيدة تشاجرت مع زوجها لخلافات عائلية، تركت على إثرها المسكن، وعقب ذلك علم أنها أقامت ضده دعوى خلع، فتوجه للشقة وتشاجر معها، ما دفعها لإلقاء نفسها من النافذة ولقيت مصرعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحفظ رجال الشرطة على زوج السيدة للتحقيق معه، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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