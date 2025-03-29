السبت 29 مارس 2025
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حوادث

ضبط 4 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 667 حكما قضائيا خلال حملة أمنية فى أسوان

حملة أمنية فى أسوان،
حملة أمنية فى أسوان، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن  ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة  ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو –كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" - عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 667 حكم قضائى متنوع.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

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