السبت 29 مارس 2025
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حوادث

ضبط 11 قضية جلب مخدرات و67 سلاحا ناريا فى حملة أمنية بأسيوط

أسلحة نارية
أسلحة نارية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 11 قضية جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالها (أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الشابو – أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (11 متهما "لـ 5 منهم معلومات جنائية").
 

كما ضبط 67 قضية حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.. ضبط خلالهم 74 قطعة عبارة عن 12 بندقية آلية - 10 بنادق خرطوش – طبنجة  51 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة  بحوزة 67 متهم "لـ 19 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 961 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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