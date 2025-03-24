مصرع مفتش مباحث بني سويف بطلقة عن طريق الخطأ من سلاحه قبل الإفطار

لقي المقدم أحمد حسن، مفتش مباحث بمديرية أمن بني سويف، مصرعه إثر إصابته بطلق ناري خرج عن طريق الخطأ أثناء وضعه سلاحه بجانبه قبل دقائق من الإفطار، بينما كان يقف بجوار والدته في المطبخ لتجهيز الطعام.

وكان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير مباحث بني سويف، يفيد بوصول بلاغ بمقتل المقدم أحمد حسن بطلق ناري إثر وقوع الحادث أثناء وجوده في منزله قبل الإفطار.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم معاينة الواقعة، وتبين أن الطلقة خرجت من سلاحه الشخصي عن طريق الخطأ بينما كان يضعه بجانبه، وقد أسفر الحادث عن وفاته على الفور، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي للتحفظ عليها واستكمال الإجراءات القانونية.

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