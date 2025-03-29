دار الإفتاء الليبية تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء الليبية، اليوم السبت، أن غدا الأحد المتمم لشهر رمضان والإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

دول تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر

وهناك دول عربية أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر ودولا أخرى أعلنت الإثنين أول أيام العيد مثل مصر وسلطنة عمان والأردن وليبيا.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، أن المحكمة العليا أكدت ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

السعودية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

وبدأت المراصد الفلكية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في تحري رؤية هلال شهر شوال.

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