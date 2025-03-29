دار الإفتاء: الإثنين غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلال شهرِ شوال لعام 1446 هجريًّا بعد غروب شمس اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان، الموافق 29 مارس 2025 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر المبارك

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال، وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصرية أن غدأ الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الإثنين الموافق 31 مارس 2025، هو أول أيام عيد فطر المبارك 1446 هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ تقدم الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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