تخصيص 155 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خطط واستعدادات القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجهًا برفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية وشركات المرافق، مع تواجد المسؤولين ميدانيًا وتفعيل غرف العمليات لمتابعة أي شكاوى والعمل على حلها وفق خطة متكاملة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة خلال فترة العيد.

تخصيص 155 ساحة لأداء صلاة العيد

وتضمنت خطة الأوقاف، تخصيص 155 ساحة لأداء صلاة العيد موزعة على جميع مراكز المحافظة، مع توفير أكثر من 300 إمام وخطيب بين أساسي واحتياطي، بجانب تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة التجهيزات وضمان الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بالأماكن المخصصة للصلاة.

وفي قطاع التموين، تشمل الخطة متابعة عمل المخابز لضمان توافر الخبز خلال أيام العيد، مع تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية، وضمان تشغيل محطات تعبئة البوتاجاز بكامل طاقتها، بالإضافة إلى الإشراف على توزيع المواد البترولية لضمان عدم حدوث أي اختناقات.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وفي القطاع الصحي، تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة، مع تكثيف حملات الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة الأغذية والمياه، وإجراء التقصي الوبائي لأي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي.

وفي قطاع الطب البيطري، تشمل الخطة التنسيق مع الجهات المختصة لتكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة وأسواق بيع اللحوم الطازجة والمجمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وضمان جاهزية الفرق البيطرية للعمل على مدار الساعة خلال العيد.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن، والتأكد من جاهزية محطات المياه والصرف الصحي، مع توفير سيارات الطوارئ لمواجهة أي أعطال أو مشكلات قد تطرأ، بجانب الاستعداد بفرق فنية لمعالجة أي انقطاعات أو أعطال طارئة.

وفي قطاع الكهرباء، تشمل الخطة تفعيل غرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع الأعطال، وتجهيز فرق الطوارئ بالمعدات اللازمة، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية لمكونات الشبكة الكهربائية لضمان استقرار الخدمة خلال أيام العيد.

سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ النهري

وفي قطاع الإسعاف والحماية المدنية، تم تجهيز سيارات الإسعاف وتحديد أماكن تمركزها لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مع استعداد فرق الإنقاذ النهري لمواجهة أي طوارئ على المجاري المائية، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية سيارات الإطفاء وتكثيف إجراءات التأمين حول ساحات الصلاة والمنشآت العامة.

وفي قطاع الزراعة، تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية لمتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الإجازة، وضمان سرعة التعامل مع أي مخالفات، مع استمرار العمل في الإدارات الزراعية لمتابعة الأنشطة الزراعية المختلفة.

وفي قطاع الشباب والرياضة، تستعد مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة لاستقبال المواطنين خلال العيد، حيث سيتم فتح جميع مراكز الشباب لممارسة الأنشطة المختلفة سواء الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، بهدف توفير بيئة ترفيهية مناسبة للشباب والأسر خلال العيد.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة بني سويف على توفير بيئة خدمية متكاملة خلال عيد الفطر المبارك، وضمان تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة لتلبية احتياجات المواطنين.

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