السبت 22 مارس 2025
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السكرتير المساعد ببني سويف يتفقد سير العمل في ملف التصالح بالمراكز التكنولوجية

سكرتير بني سويف يتفقد
سكرتير بني سويف يتفقد المراكز التكنولوجية، فيتو

 تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، سير العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية في مدينتي بني سويف وببا.

يأتي ذلك بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بقانون التصالح وفقًا للتعديلات التي تم إقرارها مؤخرًا في اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.

 

سكرتير بني سويف يتفقد المراكز التكنولوجية

 رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته علي يوسف، رئيس مركز بني سويف، ومحمد بكري، رئيس مركز ببا، والمهندسة مها أبوبكر، رئيس اللجنة التنسيقية لملف التصالح بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى المهندس رامي رجب، مدير التخطيط العمراني، وداليا فيض، المشرف على المركز التكنولوجي بالمحافظة، وعدد من مسؤولي المراكز التكنولوجية ونواب رؤساء المدن.

 

وخلال الزيارة، تفقد السكرتير العام المساعد ببني سويف، سير العمل بالمركزين، حيث اطلع على مدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح ومعالجة أي مشكلات قد تواجههم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين، مشددًا على ضرورة تسهيل الإجراءات وفقًا لتوجيهات المحافظ وتطبيق القانون بدقة.

 

كما حرص سكرتير مساعد بني سويف، على لقاء المهندسين الجدد الذين تم دعم الوحدات المحلية بهم في هذا الملف، حيث أكد على أهمية الالتزام والانضباط في العمل، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الأداء في هذا الملف الحيوي الذي تحرص المحافظة على تطويره.

 

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