الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قرار وزاري بتشكيل مجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية،
جامعة بني سويف الأهلية، فيتو

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتشكيل مجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية، وذلك في إطار دعم الجامعات الأهلية وتعزيز دورها في تقديم خدمات تعليمية متميزة.

مجلس امناء جامعة بني سويف 
مجلس امناء جامعة بني سويف 

مجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية

وضم تشكيل مجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية، عددًا من الشخصيات الأكاديمية والقيادات البارزة، بينهم رؤساء جامعات سابقون وخبراء في مجالات متنوعة، هم: الدكتور حسين مصطفى خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، واللواء محمد رضا عوض، أستاذ الروماتيزم والتأهيل بجامعة الأزهر، والدكتور المرسي أحمد المرسي، نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق، والدكتور رابح رتيب، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق.

 

كما تضمن التشكيل مجدي فتحي القاضي، عميد كلية الطب البيطري الأسبق، والدكتورة حنان عبد الحميد عبد الحفيظ، عميد كلية العلوم الأسبق، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور شعبان مبارز عميد كلية السياسة والإقتصاد الأسبق، والمهندس ممدوح العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، والمهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر للأسمنت.

 

مجلس امناء جامعة بني سويف
مجلس امناء جامعة بني سويف

 

اختيار رئيس جامعة بني سويف الأهلية

 

وأوضح القرار أن المجلس سينعقد لاختيار رئيسه ونائبه من بين الأعضاء عبر التصويت السري، على أن يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.

 

ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة لدعم منظومة التعليم العالي في مصر، وتعزيز التعاون بين الجامعات الأهلية والجهات المعنية للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.

 

تخصيص 155 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في بني سويف

السكرتير المساعد ببني سويف يتفقد سير العمل في ملف التصالح بالمراكز التكنولوجية

محافظ بني سويف يناقش 19 زيارة تفتيشية بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية

تحرير 170 محضرا لمخالفات تموينية خلال حملات مكبرة ببني سويف

لعلكم أقرب مني إلى الله، شاب يضع لافتة "ادعوا لي أتزوجها" على باب مسجد ويطلب من المصلين الدعاء له

وكيل صحة بني سويف: تجهيز 3 وحدات طبية متخصصة لذوي الهمم

شباب "بركة ببا" ببني سويف ينظمون مائدة إفطار جماعية

مصرع طفل دهسته سيارة نقل بقرية كوم الرمل البحري ببني سويف

مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

العثور على جثة غريق بحوض ري زراعي ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف جامعة بني سويف الاهلية

مواد متعلقة

تخصيص 155 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في بني سويف

السكرتير المساعد ببني سويف يتفقد سير العمل في ملف التصالح بالمراكز التكنولوجية

محافظ بني سويف يناقش 19 زيارة تفتيشية بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية

تحرير 170 محضرا لمخالفات تموينية خلال حملات مكبرة ببني سويف

لعلكم أقرب مني إلى الله، شاب يضع لافتة "ادعوا لي أتزوجها" على باب مسجد ويطلب من المصلين الدعاء له

وكيل صحة بني سويف: تجهيز 3 وحدات طبية متخصصة لذوي الهمم

شباب "بركة ببا" ببني سويف ينظمون مائدة إفطار جماعية

مصرع طفل دهسته سيارة نقل بقرية كوم الرمل البحري ببني سويف

الأكثر قراءة

صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه، وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك

وزير الرياضة يكشف حقيقة تواصله مع زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

القبض على المتهمين بالاعتداء على أستاذ جامعي وأسرته بترسا

محمد رمضان يدخل في نوبة بكاء تأثرا بدموع سيدة بالشارع (فيديو)

حريق يلتهم محل عطارة بشارع المعز

المجددون.. أبو منصور الماتريدي إمام المتكلمين

انخفاض ملحوظ في أسعار السمن الصناعي بالأسواق

منوعات

المزيد

اكتشاف أول إصابة بمرض "الفشار" في روسيا

رنجة وفسيخ، حكاية أغرب مائدة إفطار في الدرب الأحمر (فيديو وصور)

فيضان يدمر جسرًا يعود للعصر الروماني في إسبانيا

وفاة معمرة صينية انتظرت عودة زوجها 80 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

عيار 21 بـ311 درهم، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. نزول المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم

ما حكم استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة للمرأة أثناء الصيام؟ دار الإفتاء تجيب

المجددون.. أبو منصور الماتريدي إمام المتكلمين

المزيد
الجريدة الرسمية