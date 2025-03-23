قرار وزاري بتشكيل مجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتشكيل مجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية، وذلك في إطار دعم الجامعات الأهلية وتعزيز دورها في تقديم خدمات تعليمية متميزة.

مجلس امناء جامعة بني سويف

مجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية

وضم تشكيل مجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية، عددًا من الشخصيات الأكاديمية والقيادات البارزة، بينهم رؤساء جامعات سابقون وخبراء في مجالات متنوعة، هم: الدكتور حسين مصطفى خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، واللواء محمد رضا عوض، أستاذ الروماتيزم والتأهيل بجامعة الأزهر، والدكتور المرسي أحمد المرسي، نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق، والدكتور رابح رتيب، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق.

كما تضمن التشكيل مجدي فتحي القاضي، عميد كلية الطب البيطري الأسبق، والدكتورة حنان عبد الحميد عبد الحفيظ، عميد كلية العلوم الأسبق، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور شعبان مبارز عميد كلية السياسة والإقتصاد الأسبق، والمهندس ممدوح العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، والمهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر للأسمنت.

مجلس امناء جامعة بني سويف

اختيار رئيس جامعة بني سويف الأهلية

وأوضح القرار أن المجلس سينعقد لاختيار رئيسه ونائبه من بين الأعضاء عبر التصويت السري، على أن يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.

ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة لدعم منظومة التعليم العالي في مصر، وتعزيز التعاون بين الجامعات الأهلية والجهات المعنية للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.

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