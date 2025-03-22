محافظ بني سويف يناقش 19 زيارة تفتيشية بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جهود ونتائج 19 زيارة تفتيشية مالية وإدارية لمتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بالمحافظة.

ضبط منظومة العمل ببني سويف

وأكد محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه القصور الإداري، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المراكز والقرى.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير قدمه ناصر سيف، مدير التفتيش المالي والإداري بـ محافظة بني سويف، حول جهود الإدارة في الفترة من 1 إلى 15 مارس 2025م، حيث شملت الزيارات التفتيشية الميدانية متابعة سير العمل في مختلف الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة للمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الرقابية لفحص الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ والإدارات التنفيذية.

تقرير 19 زيارة تفتيشية ببني سويف

ووفقًا للتقرير، تم تنفيذ 19 زيارة تفتيشية مفاجئة، شملت مجالات مختلفة مثل الديوان العام، الصحة، التعليم، التضامن الاجتماعي، التموين، والشباب والرياضة، ونتج عن تلك الزيارات رصد بعض المخالفات مثل الغياب والتأخير وترك العمل في بعض الجهات.

وفي ضوء ذلك، كلف محافظ بني سويف، إدارة التفتيش المالي والإداري باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفات، ومتابعة تحسين الأداء وتلافي أوجه القصور في سير العمل، مع استمرار المتابعة والمرور الدوري لتقييم الوضع وتقديم تقرير شامل عن الإجراءات المتخذة.

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