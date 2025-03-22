السبت 22 مارس 2025
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محافظات

تحرير 170 محضرا لمخالفات تموينية خلال حملات مكبرة ببني سويف

محمد هاني غنيم،
محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فيتو

 أعلنت محافظة بني سويف عن تحرير 170 محضرًا لمخالفات تموينية، وذلك خلال حملة موسعة استهدفت الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت المختلفة في الفترة من 15 حتى 21 مارس الجاري، وشملت الحملة ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وسلع تموينية ومواد بترولية مدعمة تم التحفظ عليها.

 

محافظ بني سويف يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق

 وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار تشديد الرقابة على الأسواق لضمان حماية صحة وسلامة المواطنين ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية أو تداول السلع منتهية الصلاحية، مشددًا على أهمية تطبيق القانون في جميع الأنشطة التجارية لضمان توفير السلع بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين.

 

ضبط مواد غذائية غير صالحة في حملة ببني سويف

 

وتضمنت الحملة التفتيشية التي قامت بها مديرية التموين ببني سويف بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل مباحث التموين والطب البيطري والصحة، العديد من الإجراءات الرقابية في المخابز ومحلات بيع اللحوم والأسماك، وكذلك المحلات التجارية التي تم خلالها ضبط مخالفات تتعلق بجودة المنتجات، والتراخيص، وشهادات الصحة للعاملين.

 

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