السبت 29 مارس 2025
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حوادث

تحرير 839 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة

تحرير 839 مخالفة
تحرير 839 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 39 سيارة ودراجة ناري

 حرر رجال  الإدارة العامة للمرور، 839 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

 

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

 تحرير 451 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

 كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

 

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وفي السياق ذاته، تولت الأجهزة المعنية  رفع 39  سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 451 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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