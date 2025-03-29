السبت 29 مارس 2025
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حوادث

ضبط 1027 مخالفة تجاوز سرعات بالطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق الرئيسية، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة الإدارة العامة للمرور استهدفت الطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة  خلال 24 ساعة، عن ضبط 1027 مخالفة تجاوز سرعات و96 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 53 دراجة نارية مخالفة، 48 مخالفة موقف عشوائي، 99 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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محافظتي القاهرة والجيزة الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية

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