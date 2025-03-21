الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة بني سويف: تجهيز 3 وحدات طبية متخصصة لذوي الهمم

الدكتورة سماح جاد،
الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، فيتو

أكدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه تم تجهيز3 وحدات طبية متخصصة لذوي الهمم بالمحافظة، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك تمهيدًا لتشغيلها والافتتاح الرسمي لها بمناسبة اليوم العالمي لأطفال الداون. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة من المجتمع.

تجهيز 3 وحدات طبية متخصصة لذوي الهمم ببني سويف

وأوضحت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه تم تجهيز وحدات لذوي الهمم في 3 مناطق مختلفة، وهي: وحدة ذوي الهمم بمنية الجيد التابعة لإدارة ببا، وحدة مازورة التابعة لإدارة سمسطا، ووحدة بني هاني التابعة لإدارة إهناسيا. 

وأشارت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أن هذه الوحدات تم تجهيزها بالتعاون مع حزب مستقبل وطن برئاسة النائب حسام العمدة، أمين الحزب في بني سويف، والنائب عبد الله مبروك، وكذلك جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية بني هاني بمركز إهناسيا.

علاج حالات الدوان والشلل الدماغي وملخ الولادة

وأشارت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أن الوحدات الجديدة ستقدم خدمات طبية متخصصة لذوي الهمم، تشمل علاج حالات الداون وحالات الشلل الدماغي، وكذلك حالات ملخ الولادة والشلل النصفي والرباعي. 

وأضافت: تضم الوحدات أقسامًا للعلاج الطبيعي لحالات ما بعد الكسور والعمليات الجراحية، إضافة إلى علاج الآلام الناتجة عن مشاكل في العمود الفقري وحالات العصب السابع، وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، أن هذا المشروع يعد خطوة هامة في تعزيز الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم رعاية أفضل لهم في جميع أنحاء المحافظة.
 

مصرع طفل دهسته سيارة نقل بقرية كوم الرمل البحري ببني سويف

مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

العثور على جثة غريق بحوض ري زراعي ببني سويف

الأم المثالية ببني سويف: تعليم الكبار ومحو أميتهم سبب في إختياري للقب

يوسف وزياد جمعتهما الصداقة ولم يفرقهما الموت.. الحزن يخيم على إهناسيا عقب وفاة حارس مرمى وطالب طب في حادث سير ببني سويف (فيديو وصور)

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى محور عدلى منصور ببني سويف

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي ببني سويف

مصرع خادم ضريح الشيخ تمراز في حريق داخل المقام ببني سويف

الأمن يكشف لغز اختفاء طفلة ببني سويف: عمها سرق قرطها الذهبي وتخلص منها

اندلاع حريق هائل في مصنع بمنطقة بياض العرب ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

مصرع طفل دهسته سيارة نقل بقرية كوم الرمل البحري ببني سويف

مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

العثور على جثة غريق بحوض ري زراعي ببني سويف

الأم المثالية ببني سويف: تعليم الكبار ومحو أميتهم سبب في إختياري للقب

يوسف وزياد جمعتهما الصداقة ولم يفرقهما الموت.. الحزن يخيم على إهناسيا عقب وفاة حارس مرمى وطالب طب في حادث سير ببني سويف (فيديو وصور)

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى محور عدلى منصور ببني سويف

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي ببني سويف

مصرع خادم ضريح الشيخ تمراز في حريق داخل المقام ببني سويف

الأكثر قراءة

رويترز: أمريكا تبدي موافقة مبدئية على مقترح مصر لوقف إطلاق النار في غزة

هل يمكن التحويل من محفظة إلكترونية لحساب بنكي في تطبيق إنستاباي؟

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

استبعاد إبراهيم عادل من مباراة مصر وإثيوبيا

بعد هزيمة إنبي، الأهلي لا يعرف الفوز في كأس الرابطة

سقوط أمطار متوسطة الشدة على الإسكندرية

محمد رمضان يغير لونه الغنائي في كليبه الجديدة "بتحلوي" (فيديو)

مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم (بث مباشر)

منوعات

المزيد

لبنان يضبط أكثر من طن حشيش قبل تهريبه إلى أوروبا

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

القصة الكاملة لتسلل حيوان مفترس من مصر ومهاجمته لجنود إسرائيليين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر طن القصدير يقترب من 32 ألف دولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم استخدام الكريمات المغذية للبشرة أثناء الصيام في رمضان

معجزات الرسول.. يرى من خلفه كما يرى من أمامه

موعد ليلة القدر 2025، تعرف على فضلها وماذا يجب على المسلم فعله؟

المزيد
الجريدة الرسمية