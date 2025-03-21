وكيل صحة بني سويف: تجهيز 3 وحدات طبية متخصصة لذوي الهمم

أكدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه تم تجهيز3 وحدات طبية متخصصة لذوي الهمم بالمحافظة، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك تمهيدًا لتشغيلها والافتتاح الرسمي لها بمناسبة اليوم العالمي لأطفال الداون.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة من المجتمع.

تجهيز 3 وحدات طبية متخصصة لذوي الهمم ببني سويف

وأوضحت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه تم تجهيز وحدات لذوي الهمم في 3 مناطق مختلفة، وهي: وحدة ذوي الهمم بمنية الجيد التابعة لإدارة ببا، وحدة مازورة التابعة لإدارة سمسطا، ووحدة بني هاني التابعة لإدارة إهناسيا.

وأشارت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أن هذه الوحدات تم تجهيزها بالتعاون مع حزب مستقبل وطن برئاسة النائب حسام العمدة، أمين الحزب في بني سويف، والنائب عبد الله مبروك، وكذلك جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية بني هاني بمركز إهناسيا.

علاج حالات الدوان والشلل الدماغي وملخ الولادة

وأشارت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أن الوحدات الجديدة ستقدم خدمات طبية متخصصة لذوي الهمم، تشمل علاج حالات الداون وحالات الشلل الدماغي، وكذلك حالات ملخ الولادة والشلل النصفي والرباعي.

وأضافت: تضم الوحدات أقسامًا للعلاج الطبيعي لحالات ما بعد الكسور والعمليات الجراحية، إضافة إلى علاج الآلام الناتجة عن مشاكل في العمود الفقري وحالات العصب السابع، وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، أن هذا المشروع يعد خطوة هامة في تعزيز الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم رعاية أفضل لهم في جميع أنحاء المحافظة.



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