أخبار الحوادث اليوم: وزير الداخلية يوجه بالتعامل بكل حسم مع أي تهديد لسلامة المواطنين.. حريق يلتهم محتويات مسجد بعين شمس.. حقيقة ضبط شاب وفتاة في وضع مخل بدمياط
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
حريق يلتهم محتويات مسجد فى منطقة عين شمس
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق نشب داخل مسجد بمنطقة عين شمس، فيما التهمت النيران محتويات المسجد.
طبيبة تحرر محضرا ضد صاحبة كلب عقر زوجها في القاهرة
حررت طبيبة محضرا رسميا بقسم شرطة القاهرة الجديدة ضد صاحبة كلب عقر زوجها في الفخذ، استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار الشروق
شهدت مدينة الشروق شرق محافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من سقف عقار مكون من 4 طوابق، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
إصابة 4 أشخاص بحروق خطيرة في مشاجرة بالزيت المغلي داخل مطعم شهير بأكتوبر
أصيب 4 أشخاص بحروق خطيرة في مشاجرة عقب قيام عامل بإحدى المطاعم داخل مول شهير بمدينة 6 أكتوبر بإلقاء زيت مغلي على شاب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وزير الداخلية: نشر سيارات إغاثة على الطرق لمساعدة المواطنين وتعزيز الأكمنة الحدودية
كلف اللواء محمود وزير الداخلية، بالدفع بسيارات إغاثة مرورية على الطرق السريعة لمساعدة المواطنين فى حالات الطوارئ والاستغاثة فى إطار مفهوم الرسالة الأمنية الرشيدة.
وزير الداخلية يكلف عناصر الشرطة النسائية بمواجهة جميع صور الخروج عن القانون في العيد
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بانتشار عناصر الشرطة النسائية لمواجهة صور الخروج عن القانون خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.
وزير الداخلية يوجه بالتعامل بكل حسم مع أي تهديد لسلامة المواطنين في عيد الفطر
أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أهمية تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة معربًا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على أداء المهام الموكلة إليهم لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.
قبل ترويجها في العيد، ضبط كوكتيل مخدرات بـ 22 مليون جنيه
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها خلال أيام عيد الفطر المبارك.
القبض على طفل يقود لودر فى القليوبية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة معدة ثقيلة بالقليوبية.
الأمن يكشف حقيقة ضبط شاب وفتاة في وضع مخل بدمياط
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة فيديو لسيدة ادعت ضبط شاب وفتاة أثناء أداء أفعال مخلة بالآداب داخل سيارة ملاكى بمحافظة دمياط.
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