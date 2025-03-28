القبض على طفل يقود لودر فى القليوبية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة معدة ثقيلة بالقليوبية.



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيادة طفل لمعدة ثقيلة "لودر بدون لوحات معدنية" بالقليوبية.

وبالفحص تمكن رجال المباحث، من تحديد وضبط اللودر ومالكه سائق، وأقر بأن قائد اللودر وقت إرتكاب الواقعة نجل شقيقه " تم ضبطه".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال اللودر ومالكه وقائده.

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