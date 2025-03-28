مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار الشروق

شهدت مدينة الشروق شرق محافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من سقف عقار مكون من 4 طوابق، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من سقف سطح عقار، بدائرة قسم شرطة الشروق وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط جزء من سقف سطح العقار مكون من 4 طوابق، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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