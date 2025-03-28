الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

حريق يلتهم محتويات مسجد فى منطقة عين شمس

حريق مسجد فى عين
حريق مسجد فى عين شمس، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق نشب داخل مسجد بمنطقة عين شمس، فيما التهمت النيران محتويات المسجد.

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النيران التهم محتوياته.. حريق مسجد فى عين شمس 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق فى مسجد بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء ال٦ى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنعها من الامتداد إلى المجاورات وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءا ت القانونية تجاه الواقعة.

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