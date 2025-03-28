وزير الداخلية: نشر سيارات إغاثة على الطرق لمساعدة المواطنين وتعزيز الأكمنة الحدودية

كلف اللواء محمود وزير الداخلية ، بالدفع بسيارات إغاثة مرورية على الطرق السريعة لمساعدة المواطنين فى حالات الطوارئ والاستغاثة فى إطار مفهوم الرسالة الأمنية الرشيدة.

وزير الداخلية: سيارات إغاثة على الطرق لمساعدة المواطنين وتعزيز الأكمنة الحدودية

كما شدد وزير الداخلية، على تعزيز الأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة ونقاط التفتيش، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.

قوات تامين عيد الفطر

وأشار وزير الداخلية، إلى أهمية تكثيف الحملات المرورية وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية والربط الكامل بغرف العمليات.

وزير الداخلية: الدفع بسيارات إغاثة على الطرق لمساعدة المواطنين وتعزيز الأكمنة الحدودية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية لمراجعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بالأعياد والمناسبات الدينية والقومية خلال شهر أبريل وعيد الفطر المبارك.



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