الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية يكلف عناصر الشرطة النسائية بمواجهة جميع صور الخروج عن القانون في العيد

الشرطة النسائية
الشرطة النسائية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بانتشار عناصر الشرطة النسائية لمواجهة صور الخروج عن القانون خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

انتشار عناصر الشرطة النسائية لمواجهة صور الخروج عن القانون في العيد 

وشدد وزير الداخلية، على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات مع الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض معطيات الأمن ودعائم الاستقرار ومواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يُبرز الوجه الحضاري للبلاد. 

كما وجه وزير الداخلية، بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائى والمقاصد السياحية ودور السينما والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لاحتفالات المواطنين، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لهم.

 

وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطة تأمين احتفالات عيد الفطر

التموين تعلن خطة صرف مقررات شهر أبريل

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية لمراجعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بالأعياد والمناسبات الدينية والقومية  خلال شهر إبريل وعيد الفطر المبارك.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات المواطنين احتفالات المواطنين بعيد الفطر عناصر الشرطة النسائية خطة وزارة الداخلية خطة عيد الفطر

مواد متعلقة

تفاصيل اجتماع وزير الداخلية ومساعديه لمراجعة خطة عيد الفطر.. محمود توفيق يوجه بتكثيف التواجد الأمني بكافة أنحاء الجمهورية ورفع حالة الاستنفار.. وتشديد الرقابة على الأسواق

وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطة تأمين احتفالات عيد الفطر

أمن المنافذ يحرر 67 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

تحرير 43 ألف مخالفة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

قبل ترويجها في العيد، ضبط كوكتيل مخدرات بـ 22 مليون جنيه

القبض على طفل يقود لودر فى القليوبية

قبل ترويجها فى العيد، ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية بداخلها 3 ملايين قطعة بالفيوم

ضبط شخصين لتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية بالقليوبية

الأكثر قراءة

التموين تعلن خطة صرف مقررات شهر أبريل

لاعب الزمالك السابق: مواجهة سيراميكا أصعب من مباراة الأهلي

موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

الجيش اللبناني يحدد موقع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

قبل ترويجها في العيد، ضبط كوكتيل مخدرات بـ 22 مليون جنيه

منوعات

المزيد

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الإسلام يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، والتساوي أمر مخالف للشريعة

لو الست بتقبض أكتر من الراجل، فهل القوامة تكون لها؟ رد مفاجئ من علي جمعة

فتاة: أهلي بيفرقوا بيني وبين اخواتي الولاد، وعلي جمعة: النبي كان بيدلع بناته

المزيد
الجريدة الرسمية