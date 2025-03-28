وزير الداخلية يكلف عناصر الشرطة النسائية بمواجهة جميع صور الخروج عن القانون في العيد

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بانتشار عناصر الشرطة النسائية لمواجهة صور الخروج عن القانون خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

انتشار عناصر الشرطة النسائية لمواجهة صور الخروج عن القانون في العيد

وشدد وزير الداخلية، على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات مع الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض معطيات الأمن ودعائم الاستقرار ومواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يُبرز الوجه الحضاري للبلاد.

كما وجه وزير الداخلية، بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائى والمقاصد السياحية ودور السينما والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لاحتفالات المواطنين، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية لمراجعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بالأعياد والمناسبات الدينية والقومية خلال شهر إبريل وعيد الفطر المبارك.

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