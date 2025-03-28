وزير الداخلية يوجه بالتعامل بكل حسم مع أي تهديد لسلامة المواطنين في عيد الفطر

أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أهمية تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة معربًا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على أداء المهام الموكلة إليهم لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وزير الداخلية يؤكد التعامل بكل حسم لمن يهدد سلامة المواطنين فى عيد الفطر

وشدد وزير الداخلية، على ضرورة مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين والتصدى الحاسم لكل ما يمس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظًا على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية لمراجعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بالأعياد والمناسبات الدينية والقومية خلال شهر أبريل وعيد الفطر المبارك.



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