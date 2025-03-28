الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

وزير الداخلية يوجه بالتعامل بكل حسم مع أي تهديد لسلامة المواطنين في عيد الفطر

قوات تأمين المواطنين
قوات تأمين المواطنين

أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أهمية تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة معربًا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على أداء المهام الموكلة إليهم  لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وزير الداخلية يؤكد التعامل بكل حسم لمن يهدد سلامة المواطنين فى عيد الفطر

وشدد وزير الداخلية، على ضرورة مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين والتصدى الحاسم لكل ما يمس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظًا على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.

 

وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطة تأمين احتفالات عيد الفطر

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية  مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية لمراجعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بالأعياد والمناسبات الدينية والقومية  خلال شهر أبريل وعيد الفطر المبارك.  
 

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