الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

قبل ترويجها في العيد، ضبط كوكتيل مخدرات بـ 22 مليون جنيه

مخدرات، فيتو
مخدرات، فيتو

 واصلت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها  لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها  خلال أيام عيد الفطر المبارك.

 

سقوط 17 عناصر إجرامية بحوزتهم كوكتيل مخدرات بقيمة 22 مليون جنيه  قبل توزيعهم فى عيد الفطر 
سقوط 17 عناصر إجرامية بحوزتهم كوكتيل مخدرات بقيمة 22 مليون جنيه  قبل توزيعهم فى عيد الفطر 

سقوط 17 عنصرا إجراميا

 فى القليوبية؛ تم ضبط 9 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزتهم أكثر من 71 كيلو جرام من المواد المخدرة "هيدرو، آيس، حشيش، كوكايين" 5000 قرص مخدر لعقار ترامادول - بندقية خرطوش -  2 فرد خرطوش - 2 دراجة نارية "بدون لوحات".

وفى  السويس؛ تم ضبط عنصرين إجراميين؛ بدائرة قسم شرطة الجناين وبحوزتهما 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
 

وفى مطروح؛ تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة مطروح  وبحوزته 15 ألف قرص لعقار التامول المخدر.
 

وفى سوهاج؛ ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة العسيرات وبحوزتهم 5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض.

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وفى الإسماعيلية؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة التل الكبير وبحوزتهما 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 22 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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