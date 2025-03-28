إصابة 4 أشخاص بحروق خطيرة في مشاجرة بالزيت المغلي داخل مطعم شهير بأكتوبر

أصيب 4 أشخاص بحروق خطيرة في مشاجرة عقب قيام عامل بإحدى المطاعم داخل مول شهير بمدينة 6 أكتوبر بإلقاء زيت مغلي على شاب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

مشاجرة داخل مول شهير بأكتوبر

وتلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثالث بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأمن الإداري بمول شهير بدائرة القسم يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بحروق، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.





وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين شاب، وعامل بالمطعم بسبب خلاف على الدور أثناء قيام الأول بشراء سندوتشات من المطعم الذي يعمل به الطرف الثاني، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد عمال المطعم بإحضار “زيت مغلي” وألقاه على الشاب فأصابه وأصاب 2 من زملائه، وإصابة فرد أمن إداري تصادف تواجده بالمكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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