الأمن يكشف حقيقة ضبط شاب وفتاة في وضع مخل بدمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة فيديو لسيدة ادعت ضبط شاب وفتاة أثناء أداء أفعال مخلة بالآداب داخل سيارة ملاكى بمحافظة دمياط.

حقيقة فيديو سيدة ادعت ضبط شاب وفتاة أثناء أداء أفعال مخلة بالآداب فى دمياط

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأِشخاص باصطحاب فتاة داخل سيارة "ملاكى" وقيامهما بأفعال منافية للآداب بمدينة دمياط الجديدة.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقتها تتمثل فى تواجد قائد السيارة بالمكان محل الواقعة بالقرب من محل إقامته بذات المنطقة وبرفقته ابنة شقيقه، لتوصيلها لتلقى "درس تعليمى" بذات المنطقة، وإتهم القائمة بالنشر بالتشهير به والإساءة إليه دون وجه حق.

وبسؤال ابنة شقيقه أيدت ما سبق، وتمكن رجال الشرطة من تحديد واستدعاء القائمة على النشر، وأفادت بقيامها بالنشر لاعتقادها بطريق الخطأ بقيام قائد السيارة والفتاة بالقيام بأفعال غير لائقة نظرًا لانتظارهم بالسيارة لفترة طويلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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