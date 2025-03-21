الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

شباب "بركة ببا" ببني سويف ينظمون مائدة إفطار جماعية

مائدة إفطار جماعية
مائدة إفطار جماعية بمدينة ببا ببني سويف، فيتو

نظم شباب حي البركة بمدينة ببا في محافظة بني سويف مائدة إفطار جماعية، جمعت أهالي المنطقة في جو من الألفة والمحبة، وذلك في إطار فعاليات شهر رمضان المبارك.

وشهدت مائدة الإفطار التي أقيمت في شارع حسن السيد عكاشة، حضورًا واسعًا من سكان الحي الذين اجتمعوا على مائدة واحدة، في مشهد يعكس روح التراحم والتعاون بين جيران الحي.

مائدة إفطار جماعية بمدينة ببا ببني سويف
مائدة إفطار جماعية بمدينة ببا ببني سويف

مائدة إفطار جماعية بمدينة ببا ببني سويف

ونشر شباب حي البركة بمدينة ببا ببني سويف، صورًا لمائدة الإفطار، مؤكدين أنهم حرصوا على إقامتها لتسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتوحيد أبناء المنطقة خلال الشهر الفضيل، حيث جرت العادة على إقامة مثل هذه الفعاليات الرمضانية التي تُظهر روح المحبة بين الجميع، فلم يكن هذا الإفطار مجرد مناسبة لتناول الطعام، بل كان أيضًا فرصة للتواصل والتآزر بين أفراد الحي، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من تحديات.

 

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أعرب عدد من الحضور عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة التي تساهم في خلق جو من التعاون والود بين الجيران، مؤكدين على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز روح المشاركة المجتمعية. كما أكد بعضهم أن مائدة الإفطار كانت مشابهة لإفطار منطقة المطرية في القاهرة، حيث اتسمت بالأجواء الحميمية والروح الرمضانية التي تزيد من أواصر الود بين أفراد المجتمع بـ محافظة بني سويف.

 

مائدة إفطار جماعية بمدينة ببا ببني سويف
مائدة إفطار جماعية بمدينة ببا ببني سويف

 

وشهدت المائدة توزيع الوجبات على الجميع دون تفرقة، وسط حالة من السعادة بين الجميع، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تعكس المعاني الحقيقية لشهر رمضان، وتجسد قيم التضامن والتراحم التي يجب أن تسود في المجتمع.

 

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