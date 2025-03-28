وزير جيش الاحتلال: لا هدوء في بيروت بدون سلام بالمستوطنات

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن "إذا لم يكن هناك سلام في كريات شمونة وتجمعات الجليل، فلن يكون هناك سلام في بيروت".

وأضاف كاتس: "في مقابل كل محاولة للمس بمجتمعات الجليل، ستهتز أسطح المنازل في الضاحية في بيروت".

وتابع: "أوجه رسالة واضحة للحكومة اللبنانية، إذا لم تطبقوا اتفاق وقف إطلاق النار فإننا سنفعل ذلك، لقد وعدنا سكان الجليل بالسلام والأمن، وهكذا سوف يكون".

و قال الجيش اللبناني، الجمعة، إنه تمكن من تحديد موقع انطلاق الصواريخ في منطقة قعقعية الجسر جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه باشر التحقيق لتحديد هوية مطلقيها.

وأضاف: "الغارات الإسرائيلية انتهاك سافر ومتكرر لسيادة لبنان وأمن مواطنيه وتحدٍّ للقوانين الدولية وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه هاجم موقعا لتخزين الطائرات المسيرة تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.

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