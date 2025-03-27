الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: إطلاق 10 صواريخ من اليمن على تل أبيب

صاروخ حوثي، فيتو
صاروخ حوثي، فيتو

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الخميس، أن قرابة 10 صواريخ أطلقت من اليمن الأسبوع الماضي.

صواريخ اليمن تضرب إسرائيل 

وأضافت القناة في تقريرها، أنه بناء على تعليمات الحكومة الإسرائيلية، لم يتم الرد على هذه الصواريخ.

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صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن


وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسماع صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بإسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

دوي صفارات الإنذار

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، وقعت انفجارات قوية في القدس وتل أبيب بعد سماع دوي صفارات الإنذار، مشيرا إلى سقوط شظايا صاروخ قرب مستوطنة ميفو حورون قرب رام الله.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أنه تم تفعيل حالة التأهب في جميع أنحاء إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرا إلى وجود أعمال تمشيط في مناطق واسعة بإسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.

 ثلاث ضربات جوية على منطقة آل سالم 

وأمس، نفذت القوات الأمريكية ثلاث ضربات جوية على منطقة آل سالم الواقعة في محافظة صعدة شمال اليمن.

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر ذاتها أن الطيران الأمريكي نفذ غارتين على المناطق الشرقية من مدينة صعدة.

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