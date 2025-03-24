إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطرة في إطلاق نار بحيفا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، عن إصابة جندي بجروح خطرة في عملية إطلاق النار جنوب حيفا.

مقتل جندي إسرائيلي في هجوم حيفا

وأكد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية أن منفذ العملية استولى على السلاح من جندي كان في المكان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق إن المسلح دهس بسيارته أشخاصا كانوا في محطة حافلات قرب يوكنعام في حيفا ثم ترجل وأطلق النار عليهم، مؤكدة أن منفذ الهجوم قتل في وقت لاحق.

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