الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن

صافرات الإنذار، فيتو
صافرات الإنذار، فيتو

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسماع صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بإسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

دوي صفارات الإنذار

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، وقعت انفجارات قوية في القدس وتل أبيب بعد سماع دوي صفارات الإنذار، مشيرا إلى سقوط شظايا صاروخ قرب مستوطنة ميفو حورون قرب رام الله.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أنه تم تفعيل حالة التأهب في جميع أنحاء إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرا إلى وجود أعمال تمشيط في مناطق واسعة بإسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.

 ثلاث ضربات جوية على منطقة آل سالم 

 أمس، نفذت القوات الأمريكية ثلاث ضربات جوية على منطقة آل سالم الواقعة في محافظة صعدة شمال اليمن.

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر ذاتها أن الطيران الأمريكي نفذ غارتين على المناطق الشرقية من مدينة صعدة.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن مديرية سفيان بمحافظة عمران، شمال البلاد، تعرضت لهجوم جوي من قبل الطائرات الأمريكية، حيث تم تنفيذ غارتين على المنطقة.

17 ضربة جوية على محافظة صعدة 

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام التابعة للجماعة، فقد شنت القوات الأمريكية ما مجموعه 17 ضربة جوية على محافظة صعدة خلال ساعات الليل، في تصعيد عسكري جديد بالمنطقة.

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